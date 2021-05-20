МТС познакомила пензенских школьников с военными историями

20 мая в Пензе прошел патриотический онлайн-квест для школьников, призванный познакомить ребят с малоизвестными и захватывающими историями, связанными с Великой Отечественной войной. Мероприятие состоялось в кинотеатре «Современник», в нем приняло участие более 100 пензенских детей и подростков с ограниченными возможностями.

Кто создал известные на весь мир плакаты военных лет, как звали женщину, первой получившую звание Героя Советского Союза, кого Гитлер считал своим главным врагом и почему немецкие захватчики считали Сталинград очень большим городом – эти и другие исторические факты пензенские школьники узнали во время прохождения онлайн-викторины от МТС. Одновременно с юными пензенцами в историческую игру включились школьники из Южно-Сахалинска, Смоленска, Ульяновска, Вологды, Благовещенска и многих других городов России. Всего в проекте приняло участие более 3 500 человек.

Главным подарком для всех участников мероприятия стал показ трогательного фильма «Солдатик», основанного на реальной истории из жизни маленького солдата — Сережи Алешкова, который в шесть лет получил медаль «За боевые заслуги».

«Память о великой Победе живет в каждой российской семье, и очень важно сохранить эту память, передав знания подрастающему поколению. Мы решили использовать для этого современные технологии, интуитивно понятные любому современному школьнику. Сегодня и дети, и взрослые в очередной раз убедились, что дети могут использовать смартфон не только для развлечения, но и для изучения истории страшных и героических для нашей страны дней. Мы познакомили детей с атрибутами и артефактами времен ВОВ, и, надеюсь, наши юные участники испытали огромную гордость за подвиги своих прадедушек и прабабушек», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

В 2021 году федеральный образовательно-патриотический проект компании МТС «Память сквозь поколения» состоялся в 10 российских городах. Проект призван расширить знания молодого поколения о Великой отечественной войне и ставит своей целью патриотическому воспитание подрастающего поколения, уважения к ветеранам, любви и преданности Отечеству, сохранение истории своей страны, понимания важности мира.