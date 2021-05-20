В Пензе 22 мая ограничат продажу спиртного

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22 мая, в день Последнего звонка, во всех магазинах Пензы ограничат продажу алкоголя.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в этот день с 8 до 23 часов всем предпринимателям и руководителям организации рекомендуют не продавать алкоголь. За исполнением требования будут следить сотрудники полиции.
Ранее Олег Мельниченко рассказал о том, что принял решение разрешить родителям присутствовать на Последних звонках и выпускных своих детей с соблюдением всех мер профилактики коронавируса.