В Мокшанском районе 27 июня состоится фестиваль «Сурский Яръ»

«Место проведения будущего фестиваля определено - село Истоки Мокшанского района по улице Истоки (территория Мокшанского районного отделения РГО) около живописного водоема», - уточнили в пресс-службе регионального минкульта.

Организаторы приступили к созданию разноплановой программы, где каждый заявленный коллектив или участник представит свое творчество. Ими могут стать ремесленники, мастера народных промыслов, травники, творческие коллективы с разных уголков Пензенской области. Подать заявку можно в произвольной форме на почту unona1977@mail.ru или в соцсети.

На мероприятии будут выступать творческие коллективы, работать различные площадки, включая ярмарку народных умельцев.

Площадка «Сурские витязи» будет представлена интерактивом. Дружинники студии сценического фехтования «Бранд» проведут бой на мечах и на тямбарах между зрителями, члены клуба исторической реконструкции «Застава» будут учить всех желающих плести кольчугу и обращаться со средневековым холодным оружием.

Традиционный конкурс красоты для всех участниц фестиваля «Сурская краса» от праздничного центра «Юнона» проведет известный ведущий Александр Оболенский. В конкурсе примут участие девушки и женщины разного возраста, продемонстрировав свои вокальные и хореографические способности.

Для гостей фестиваля будут проведены старинные обряды, игры, соревнования по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, а также конкурсы, хороводы, мастер-классы по плетению венков, конкурс на лучший народный костюм. Работать будут аттракционы, тренинги, зона красоты, фотозоны и многое другое.