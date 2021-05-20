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20.05.2021г.
Второй сезон «Нашей фишки» посвятили исследователю Русской Америки. Первый выпуск — сегодня

Второй сезон «Нашей фишки» посвятили исследователю Русской Америки. Первый выпуск — сегодня

Чт, 20.05.21 14:15
Просмотров: 306
На телеканале «Экспресс» стартует второй сезон развлекательно-познавательной программы «Наша фишка» (16+). Новые выпуски посвящены русскому морскому офицеру, исследователю Аляски и уроженцу Сурского края Лаврентию Загоскину.

«Нужно гордиться не круглыми датами, нужно гордиться всегда: искренне и от всего сердца», — так автор и ведущий программы «Наша фишка» Алексей Седов объясняет, почему в основу второго сезона легли страницы из биографии прославленного путешественника Лаврентия Загоскина, которому в пятницу, 21 мая, исполнится 213 лет. 

Все выпуски программы будут сопровождаться сценами из жизни Лаврентия Загоскина, которые снимались в Пензенском театре юного зрителя. Актеры сыграли персонажей, которые были связаны с работой исследователя в Русской Америке. Например, роль морского офицера исполнил Вячеслав Копенкин, а его спутника — Дмитрий Ширин.

«Для того, чтобы снять эти сцены, я ориентировался на спектакль Пензенского театра юного зрителя. Его поставили по книге Сергея Маркова «Юконский ворон», посвященной Лаврентию Загоскину. На данный момент съемки продолжаются», — пояснил главный редактор телеканала «Экспресс» Алексей Седов.

В рамках второго сезона планируется выпустить около 30 программ и посетить 14 районов Пензенской области.

«Мы уже были в Шемышейском и Вадинском районах. Завтра, в день рождения исследователя Аляски, мы едем в Башмаковский район. На следующей неделе планируем посетить в Никольский район», — пояснил Алексей Седов.

Первый выпуск второго сезона программы «Наша фишка» на телеканале «Экспресс» покажут 20 мая в 19:00. В 18:30 его можно будет посмотреть на ОТР.

Программа выходит при поддержке Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации Русского географического общества, фонда президентских грантов, а также министерства культуры и туризма Пензенской области.

Источник фотографии: скриншоты с видео предоставил телеканал "Экспресс".
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20.05.2021 14:09
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20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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