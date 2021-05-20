Второй сезон «Нашей фишки» посвятили исследователю Русской Америки. Первый выпуск — сегодня

На телеканале «Экспресс» стартует второй сезон развлекательно-познавательной программы «Наша фишка» (16+). Новые выпуски посвящены русскому морскому офицеру, исследователю Аляски и уроженцу Сурского края Лаврентию Загоскину.

«Нужно гордиться не круглыми датами, нужно гордиться всегда: искренне и от всего сердца», — так автор и ведущий программы «Наша фишка» Алексей Седов объясняет, почему в основу второго сезона легли страницы из биографии прославленного путешественника Лаврентия Загоскина, которому в пятницу, 21 мая, исполнится 213 лет.

Все выпуски программы будут сопровождаться сценами из жизни Лаврентия Загоскина, которые снимались в Пензенском театре юного зрителя. Актеры сыграли персонажей, которые были связаны с работой исследователя в Русской Америке. Например, роль морского офицера исполнил Вячеслав Копенкин, а его спутника — Дмитрий Ширин.

«Для того, чтобы снять эти сцены, я ориентировался на спектакль Пензенского театра юного зрителя. Его поставили по книге Сергея Маркова «Юконский ворон», посвященной Лаврентию Загоскину. На данный момент съемки продолжаются», — пояснил главный редактор телеканала «Экспресс» Алексей Седов.

В рамках второго сезона планируется выпустить около 30 программ и посетить 14 районов Пензенской области.

«Мы уже были в Шемышейском и Вадинском районах. Завтра, в день рождения исследователя Аляски, мы едем в Башмаковский район. На следующей неделе планируем посетить в Никольский район», — пояснил Алексей Седов.

Первый выпуск второго сезона программы «Наша фишка» на телеканале «Экспресс» покажут 20 мая в 19:00. В 18:30 его можно будет посмотреть на ОТР.

Программа выходит при поддержке Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации Русского географического общества, фонда президентских грантов, а также министерства культуры и туризма Пензенской области.