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20.05.2021г.
«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»

«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»

Чт, 20.05.21 14:09
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В Пензе с акустическим концертов выступили музыканты группы «Мураками». В интервью информационному агентству «Пенза-Пресс» вокалистка и автор песен коллектива Диляра Вагапова рассказа об общении с подписчиками в Instagram, своей любви к морю и о создании саундтрека к сериалу «Мастер».

— Сразу видно, что в Пензу вы приехали с хорошим настроением. Это весна так на вас влияет?

— Я всегда очень радуюсь концертам, когда они случаются после небольшого перерыва. В туре ты входишь в состояние ремесла, а такие короткие выезды — волшебство.

— У вас сейчас акустический тур?

—Да. Акустика — это ещё и возможность побеседовать, рассказать, что с нами было во время пандемии, как мы создавали акустический альбом, как пишем сейчас. Идея ещё и в том, что есть «тройник», как мы называем его между собой, — я, Раиль и Антон [Раиль Латыпов и Антон Кудряшов — музыканты группы «Мураками»] — те люди, которые большую часть песен написали. И вот мы авторами решили проехаться. Это не громкая и шумная, а какая-то более душевная возможность слегка повеселиться.

— Во время пандемии ты очень активно рассказывала своим подписчикам в Instagram о своей жизни. Собираешься продолжать в том же духе?

— Сейчас я делаю это реже, потому что иногда нет такой возможности: ты находишься в суете из концерта в концерт. Но когда я прихожу на радио или на видеоинтервью, всегда стараюсь выходить в прямой эфир в Instagram, чтобы люди могли со мной побеседовать. Хотя часто пишут: расскажи лучше, как ты печенье печешь или где что-то купила. Я всегда улыбаюсь в ответ на такие просьбы — ребятки, какие вы смешные у меня!

— Не страшно так близко подпускать к себе слушателя?

— Раньше я этого боялась. А потом решила, как я часто призываю на наших концертах, посмотреть страху в лицо. Подумала: почему нет? Я всегда задаю этот вопрос.

— Есть какая-то личная выгода от такого близкого общения с подписчиками?

— Я не задумываюсь об этом. Стараюсь быть ближе, ценю этих людей. Даже не могу назвать их фанатами. Каждому своё. Меня недавно спросили, специально ли я рушу стереотип и иду против системы, потому что большинство рок-артисток суровые и строгие, разговаривают с некой холодностью. Я говорю: «Нет, просто я такая, и мне так нравится». Если мне что-то не нравится, если кто-то нарушает мои личные границы — я даю это понять, и человек чувствует.

— Кто из молодых исполнителей тебе нравится?

— Я не могу, сказать, что это рок-исполнители, скорее, поп. Например, Дора. Мне интересно было бы посмотреть их концерт, как они живьём работают. Нравится Sirotkin. Не знаю, почему. Его песня «Август» меня порадовала.

— Почему у «Мураками» в творчестве так много морской тематики?

— Я очень люблю море. И горы. Для меня это просто возможность выдохнуть. Я иногда просто сажусь рядом с морем и смотрю — и мне уже хорошо.

— Почему вы остались в Казани, а не переехали в Москву при первых признаках популярности?

— Опять же: почему нет? Мне комфортно дома. У меня там родственники, друзья, у нас там репбаза — всё там. Для чего мне ехать в Москву и начинать строить всё это заново? Единственное, чего мне в Казани не хватает — солнца и моря. Это то, чего бы мне там хотелось. Всё остальное полностью устраивает.

— Как по твоим наблюдения изменился концертный мир после пандемии?

— Те люди, которые раньше сидели по домам, до пандемии, — начали выходить. Я вижу этих людей. На концерты теперь приходят с мамами, с родителями. То есть старшее поколение появилось — и это так круто!

Кстати, люди в возрасте почему-то всегда группируются в левой части зала. Я не знаю, почему они ее выбирают, даже анализ проводила. В правой задней части обычно базируются мужчины, которые часто пользуются услугами бара, а спереди - тусня, с которой мы поём. Открою секрет: я очень редко смотрю в первые ряды. Чаще всего я наблюдаю за теми, кто просто пришёл с друзьями или девушку привёл — надо теперь слушать. Это очень интересно. Они у меня как маячки — я по ним вижу, как проходит концерт. Если они присоединяются к основной толпе и головой качают — значит, всё двигается в нужном направлении. Не зря я когда-то давным-давно поступила на социолога.

— Доучилась?

— Нет, я проучилась один год, а потом перешла на связи с общественностью. Это поближе мне.

— Как на вашем последнем альбоме появилась песня «Знамя» — очень нетипичная для вас по теме?

— Она родилась из тех событий, которые происходят сейчас в России. Я не люблю равнодушных людей. Внутри нашей группы различные политические взгляды, и с этой точки зрения сложно найти компромисс, но я всегда говорю, что мы — за добро. Считаете ли вы, что оно там или сям — неважно. Песня «Знамя», может быть, музыкально очень агрессивная, и начинается с фразы «Сколько мертвых президентов у тебя в кармане?», но она о том, что всё зависит от тебя самого. Выйди на улицу и сделай что-нибудь хорошее для своего двора или приберись в лесу. Каждый из нас может сделать этот мир лучше. Мы с дочерью пока снег не выпадет, собираем мусор, чтобы лесочек, который рядом с нашим домом, был чистым. Есть возможность доехать до какого-то детского дома или приюта для собак, чем-то помочь — мы всегда готовы. Это у нас в основе.

Очень важно и толерантное отношение к людям с ВИЧ. Я являюсь официальным представителем международной компании «Красная ленточка», стараюсь тоже всегда об этом говорить. Каждому можно протянуть руку помощи, если он об этом просит. Другой момент — когда не просят, а ты настаиваешь. Не быть ворчуньей и занудой тоже важно.

— Вы исполнили песню «Лирика» на альбоме-трибьюте «Сектора Газа». Как с вами случился этот проект?

— Нам позвонили и предложили попробовать. А мы понимаем, что эта песня вообще не про нас. Надо же придумать как-то, чтобы она зазвучала. Но я снова сказала: «Круто! Почему нет?». И мы садимся с Раилем, начинаем эту песню и так, и сяк переворачивать, и она родилась заново и очень быстро. Результатом оказались довольны и мы, и те, кто это диск выпускал. И только мы выпустили этот трек, нам позвонили и предложили в трибьюте у Чигракова поучаствовать. После этого появилась песня «Ок».

— Трибьют «Мураками» не хочется сделать?

— Есть такая идея. К 20-летию группы, может быть.

— Как родилась песня «Среди акул», которая стала саундтреком к сериалу «Мастер»?

— Абсолютно случайным образом я увидела в Instagram, что у нас в Набережных Челнах снимается сериал. Я нашла контакты создателей и сообщила, что мы готовы написать саундтрек. Через несколько дней мне позвонили с предложением, сказали, что через пять дней будет съёмка. Я попросила, чтобы нам вкратце рассказали, о чём сериал, и на следующий день мы написали песню, а через три дня уже приехали на съёмочную площадку, ходили по ней и пели её в разных местах. В итоге все сказали, что классно получилось.

Беседовала Татьяна Котина

Источник фотографии: скриншот передачи "Концертник" и из аккаунта Диляры Вагаповой
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17.05.2021 19:24
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
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12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
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23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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