В Пензенской области число укушенных клещами перевалило за 500

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С начала сезона активности клещей за помощью медиков обратились 577 пострадавших, из которых 159 - дети. После исследования 473 клещей, специалисты нашли возбудители иксодового клещевого боррелиоза в 61 из них.
Ранее врач Татьяна Чепасова рассказывала, что клещи обитают на низкорослых кустарниках, на траве, папоротниках в густом подлеске лиственного леса, на садовых участках. А в городе их можно обнаружить в парках, на газонах, в скверах, где насекомые взбираются на высоту до полуметра и нападают на людей и животных, когда они проходят среди травы и кустарников.
Клещ цепляется за одежду и далее ползет для укуса в теплые и мягкие области человеческого тела: паховые и подмышечные области, в межлопаточную область, волосистую часть головы у детей.
С цветами и свежим сеном, с домашними животными клещей можно занести домой, с них насекомое перебирается на других членов семьи.
Человек заражается боррелиями в основном в результате присасывания клеща, возможна передача через фекалии клеща при попадании их на кожу с последующим втиранием при расчесах. При случайном раздавливании клещей возможно попадание содержимого кишечника клеща в микротравмы на коже или на конъюнктиву глаз. При боррелиозе у беременных женщин возможна трансплацентарная передача инфекции.
Как обезопасить себя от клещей, можно узнать здесь.