Пензячка Мария Латрицкая стала чемпионкой Европы по плаванию

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Пензенская спортсменка Мария Латрицкая завоевала «золото» чемпионата Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, девушка выступает в спорте слепых в дисциплине «плавание». На чемпионате она взяла «золото» на дистанции 100 метров брассом.
По итогам соревнований будет проходить отбор сильнейших спортсменов для участия в Паралимпийских летних играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.