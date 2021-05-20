Пензячка Мария Латрицкая стала чемпионкой Европы по плаванию

Как сообщили в пресс-центре облправительства, девушка выступает в спорте слепых в дисциплине «плавание». На чемпионате она взяла «золото» на дистанции 100 метров брассом.

По итогам соревнований будет проходить отбор сильнейших спортсменов для участия в Паралимпийских летних играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.