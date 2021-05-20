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20.05.2021г.
Владимиру Путину озвучили инициативу о присвоении Пензе звания «Города трудовой доблести»

Владимиру Путину озвучили инициативу о присвоении Пензе звания «Города трудовой доблести»

Чт, 20.05.21 15:15
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20 мая на заседании российского оргкомитета «Победа» президенту России Владимиру Путину представили список городов, которым предлагается присвоить почетное звание «Города трудовой доблести». Среди них оказалась и Пенза. 

По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, заявки на присуждение звания подало несколько десятков российских городов, среди основных претендентов он выделил 11.

«Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями РАН (Российской академии наук).Просим вас поддержать предложение о присвоении почетного звания этим городам по случаю 76-летия Великой Победы», - обратился он к главе государства.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев ходатайствовал о присвоении звания 12 городам России, среди которых также есть Пенза.

«Трудовой подвиг нашего народа – одна из важнейших страниц исторической памяти. За время, прошедшее с присуждения первых званий в прошлом году, в публичное пространство ввели интереснейшие архивные документы, создали новые информационные ресурсы о вкладе тыла в Великую Победу. Эта тема важна для наших граждан. Большинство из названных городов отметила и РАН в экспертизе по полученным материалам.

Выбор был трудный. В 2021 году в РАН поступила 41 заявка на присвоение почетного звания. Положительное заключение получили 30 городов. Мы опирались на то, что было определено в законе об этом звании: какое количество наград получили предприятия в годы Великой Отечественной войны, какое количество знамен трудовой славы и сколько тружеников городов получили госнаграды. Особенно в годы науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении заявок мы учли и вклад ученых, конструкторов в совершенствовании технологий. Из всех городов предлагается рассмотреть 12 городов», - сказал Александр Сергеев.

В первой тройке претендентов оказались Барнаул, Киров и Красноярск. После этих городов президент РАН назвал Пензу.

«Значителен вклад Пензы в победу. Здесь был изготовлен взрыватель для каждой шестой мины или артснаряда. Предприятия трижды были отмечены орденами», - отметил он.

«Спасибо. Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, и заботы о ветеранах, и увековечения памяти. Эта работа будет продолжена. Я хотел бы вас всех поблагодарить и пожелать вам успехов», - сказал президент России Владимир Путин, завершая заседание оргкомитета. 

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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
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12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
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