Пензенцам рассказали о прогнозе погоды на пятницу

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На сайте ГУ МЧС по Пензенской области появился прогноз погоды на 21 мая.
По данным Гидрометцентра, в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. В некоторых населенных пунктах будет гроза. Скорость юго-западного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду и усилится при грозе до 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет плюс 10-15 градусов, днем – плюс 20-25 градусов.