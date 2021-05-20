Вакцинацию от коронавируса предложили включить в календарь прививок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства предложил включить в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр отметил, что сейчас в России идет бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Прививочную кампанию необходимо продолжать, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», — сообщил Михаил Мишустин.

С начала пандемии в стране диагностировали 4 974 908 случаев заражения, из них 4 591 770 пациентов выздоровели. Еще 117 361 человек скончался.