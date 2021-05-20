Tele2 подготовила 4G-сеть в Пензенской области к дачному сезону

Tele2 провела технические работы по модернизации сетевой инфраструктуры и усилила сеть новыми объектами связи в самых популярных загородных направлениях Пензенской области. Инфраструктуру оснастили дополнительным оборудованием, обеспечивающим бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи и высокоскоростного мобильного интернета. В первую очередь обновление коснулось дачных массивов и территорий, близких к районным центрам Пензенской области. За первый квартал этого года оператор построил новые базовые станции 4G/3G/2G в селах Наровчат, Рамазай, Старая Каменка, Чемодановка, деревне Названовка, а также в столице региона – Пензе.

Специалисты технической дирекции оператора провели работы по расширению емкости сети, что позволило увеличить скорости мобильного интернета на фоне растущего интернет-трафика. Tele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции в Вадинском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Мокшанском, Неверкинском, Наровчатовском, Пензенском районах и расширила емкость сети вблизи дач и загородных коттеджей. Кроме того, оператор улучшил покрытие сети вдоль автомобильных трасс, которые пользуются популярностью у пензенцев в летний период.

Внедрение новых технологий позволит значительно улучшить качество передачи сигнала как в крупных городах региона, так и в малых и отдаленных населенных пунктах. В настоящее время все объекты связи в Пензенской области оснащены технологией 4G.

Сегодня услуги качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% жителей Пензенской области, а высокоскоростной мобильный интернет 4G – 98% населения.

«Для поддержания высокого качества услуг мы постоянно анализируем активность и поведенческую модель наших клиентов, которые за предыдущий год успели сильно измениться. Удаленная работа, активное перемещение абонентов по области, переход старшего поколения в цифровое пространство – все эти факторы существенно увеличили общий объем потребления интернет-трафика. Мы значительно улучшили качество связи в наиболее популярных локациях, а также традиционных местах отдыха жителей области, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона», - сообщил технический директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Александр Атякшев.