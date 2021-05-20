В Пензенской области построят два железнодорожных логистических центра

20 мая на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Поволжье» было подписано трехстороннее соглашение между Пензенской областью, ОАО «РЖД» и ООО «РусГрейн».

Так, благодаря взаимодействию этих сторон в регионе появятся два новых логистических центра: в Лунинском районе и на станции «Пенза-2».

«Там сразу будут оформляться таможня и грузы «РусГрейна», который у нас очень много экспортирует, особенно в Китай. Но свои услуги мы будем оказывать всем. Так, мы уже можем предложить маршрут «Пенза – Харбин». Поезда доходят до Китая всего за две недели, это очень быстро», - пояснил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

Он добавил, что на сегодняшний день на территории КНР регион формирует свои склады. И любой желающий отправить груз на экспорт в Китай теперь имеет такую возможность.

«Пандемия позволила нам пересмотреть взгляды на перевозку грузов и наши возможности. Сейчас по Куйбышевской железной дороге 60% из них - нефтеналивные грузы. Видя стабильный рост количества контейнерных перевозок, мы обратили внимание и на это направление», - рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

По его словам, в каждом регионе присутствия КЖД прирост контейнерных перевозок - 10% ежегодно, а в отдельных случаях - до 30%.

«Видя тенденцию и понимая, что за этим будущее, мы пересмотрели свою инвестиционную программу и теперь развиваем логистические центры, закупаем новое оборудование», - подчеркнул Вячеслав Дмитриев.

«Мы возим большое количество сельскохозяйственной продукции. Также один из ключевых клиентов - цементный завод в Никольском районе, но мы и дальше ищем точки соприкосновения. В частности, мы в разы увеличили перевозку зерна в результате хорошего урожая прошлого года. Кроме того, есть перспектива перевозки индейки в рефконтейнерах», - рассказал начальник Куйбышевского центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Хахулин.

Напомним, в 2020 году был запущен маршрут «Пенза – Харбин», по которому впервые стали перевозить растительное масло. Опытный состав пришел в Китай в сентябре.