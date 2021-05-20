В ПФР напомнили о прибавке к пенсии при достижении 80-летнего возраста

В пресс-службе пензенского отделения ПФР сообщили о прибавке к пенсии после 80 лет.

Так, на 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты для пенсионеров старше 80 лет составляет 12 088,96 рублей, то есть, на 6044,48 рублей больше, чем у получателей страховой пенсии по старости. Прибавку пенсионерам будут начислять автоматически.

«При этом обращаем внимание, что инвалиды 1 группы также получают фиксированную выплату к пенсии повышенном размере, поэтому при достижении ими 80 лет увеличение пенсии им не производится», - сообщили в ПФР.

Пожилые люди по достижении 80-летнего возраста, которые получают другой вид пенсии, могут перейти на страховую пенсию по старости. Это касается, например, граждан, получающих пенсию по потере кормильца или социальную. Переход с одного вида на другой возможен только в случае, если такой вариант выгоден получателю.

Подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на Госуслугах, а также лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи или в МФЦ.