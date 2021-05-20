В Пензе скончалась деятель культуры Татьяна Кузина

20 мая на 68 году жизни скончалась деятель культуры Татьяна Кузина. Об утрате сообщили в пресс-службе пензенского минкульта.

«Коллектив министерства культуры и туризма Пензенской области скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны», - сообщили в министерстве.

Прощание состоится 22 мая в 11:30 в храме святителя Николая Чудотворца (Ахуны). С 1990 по 2009 годы Татьяна Кузина работала в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого на должности заместителя директора ПХУ по воспитательной работе.

Заместитель директора не только вела организаторскую и культурно-просветительскую работу в учебном заведении, но и болела душой за каждого студента, оказывала многим из них своевременную помощь, давала советы, решала бытовые вопросы, отмечают в ведомстве.