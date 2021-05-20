В Пензе полуобнаженные парни прокатились на крыше автомобиля. Видео

В Instagram-аккаунте с пензенскими новостями 20 мая появился ролик, на котором запечатлено необычное поведение трех парней, решивших экстравагантно прокатиться на машине.

На кадрах видно молодых людей в нижнем белье: двое расположились на крыше легковушки, третий – в салоне автомобиля. Под громкую музыку они проехались по дороге. Ролик сняла девушка, выглянувшая из квартиры на улицу.

«Загар на скорости по-пензенски. Молодые парни решили прокатиться с ветерком», - написал автор поста.

Пользователей больше возмутило поведение героев ролика, нежели позабавило. Они отметили опасность такого трюка.

Напомним, если здоровью пассажиров будет причинен вред в результате таких экстремальных поездок, то водитель может понести уголовную ответственность.