В Пензе скончался журналист Михаил Гущин

В Пензе 21 мая в Митрофаньевском храме в 10:30 состоится прощание с журналистом Михаилом Гущиным. Его не стало 19 мая.

Как сообщает «Пензенская правда», он скоропостижно скончался на 70-м году жизни.

В издании отмечают, что Михаил Гущин в 1979 году окончил ПГПИ им. В.Г. Белинского. В студенческие годы увлекся журналистикой. После окончания вуза работал в многотиражке «Химмашевец». Затем уехал в Сибирь, работал там в «Тувинской правде» корреспондентом, а затем – ответсеком.

В 1990 году вернулся в Пензу. Работал в «Биржевой газете», «Московском комсомольце». Публиковался в «Суре», сотрудничал и с рядом других изданий.