В Пензе скончался журналист Михаил Гущин

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В Пензе 21 мая в Митрофаньевском храме в 10:30 состоится прощание с журналистом Михаилом Гущиным. Его не стало 19 мая.
Как сообщает «Пензенская правда», он скоропостижно скончался на 70-м году жизни.
В издании отмечают, что Михаил Гущин в 1979 году окончил ПГПИ им. В.Г. Белинского. В студенческие годы увлекся журналистикой. После окончания вуза работал в многотиражке «Химмашевец». Затем уехал в Сибирь, работал там в «Тувинской правде» корреспондентом, а затем – ответсеком.
В 1990 году вернулся в Пензу. Работал в «Биржевой газете», «Московском комсомольце». Публиковался в «Суре», сотрудничал и с рядом других изданий.