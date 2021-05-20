В Пензе игорное заведение работало под видом компьютерного клуба

Как сообщает региональное СУ СКР, житель Пензы не позднее июня 2020 года приобрелцифровой аккаунт на полгода, который позволяет одновременно подключать через Сеть до 10 единиц игрового оборудования, а также не менее восьми системных блоков в комплекте с мониторами и один нетбук для азартных игр. Мужчина открыл на проспекте Строителей компьютерный клуб, который являлся прикрытием игрового заведения, тот проработал месяц.

В конце июля злоумышленник арендовал помещение на улице Саранской, где разместил два системных блока, восемь приставок и оборудование с программным приложением. Там он организовывал азартные игры с августа по сентябрь. Аналогичное игорное заведение действовало с сентября по октябрь в помещении на ул. Московской / К. Маркса.

Правоохранители изъяли все игровое оборудование, дело направили в суд.