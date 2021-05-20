Продюсер «Джаз мая» стал гостем нового выпуска программы «Экспресс. Тема»

Более подробно о том, что будет происходить в дни «Джаз мая» (0+), вы сможете узнать, посмотрев программу «Экспресс. Тема» (16+). В гостях у ее автора Павла Прохоренкова побывал продюсер фестиваля Олег Рубцов.

«Не устаю повторять, что когда человек говорит, что не любит джаз, я в первую очередь задаю вопрос, какой именно. Потому что я на 300% уверен, что человек ассоциирует с этим понятием, с этой музыкальной категорией какую-то очень специфическую, узкую часть музыкального спектора. То, что джаз - это музыка, которая звучала во всех советских комедиях и которую мы знаем наизусть, она у нас на уровне культурного кода зашита», - отметил продюсер десятого международного фестиваля «Джаз май Пенза» Олег Рубцов.

История фестиваля, секреты его популярности - все это и многое другое - в программе «Экспресс. Тема». Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.