Продюсер «Джаз мая» стал гостем нового выпуска программы «Экспресс. Тема»

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«Не устаю повторять, что когда человек говорит, что не любит джаз, я в первую очередь задаю вопрос, какой именно. Потому что я на 300% уверен, что человек ассоциирует с этим понятием, с этой музыкальной категорией какую-то очень специфическую, узкую часть музыкального спектора. То, что джаз - это музыка, которая звучала во всех советских комедиях и которую мы знаем наизусть, она у нас на уровне культурного кода зашита», - отметил продюсер десятого международного фестиваля «Джаз май Пенза» Олег Рубцов.
История фестиваля, секреты его популярности - все это и многое другое - в программе «Экспресс. Тема». Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.