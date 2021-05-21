Свыше 20 тысяч пензенцев приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

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До конца мая узнать время прохождения своих героев в онлайн-строю можно, воспользовавшись функцией поиска по фамилии, имени и отчеству на официальном сайте движения. Найти по этим данным ветерана можно с учетом того, что трансляция стартовала в полдень по местному времени.
Добавим, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году может состояться 24 июня - в годовщину Парада Победы 1945 года на Красной площади, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.