Свыше 20 тысяч пензенцев приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

В 2021 году ее трансляция была организована отдельно по каждому из регионов России.

До конца мая узнать время прохождения своих героев в онлайн-строю можно, воспользовавшись функцией поиска по фамилии, имени и отчеству на официальном сайте движения. Найти по этим данным ветерана можно с учетом того, что трансляция стартовала в полдень по местному времени.

Добавим, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году может состояться 24 июня - в годовщину Парада Победы 1945 года на Красной площади, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.