Эксперты «Ростелеком» рассказали, как компаниям обеспечить информационную безопасность

19 мая в Пензе состоялся семинар в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв» , где эксперты «Ростелекома» рассказали гостям о новых угрозах информационной безопасности (ИБ), изменениях в техниках киберпреступников, а также дали практичные советы по созданию эффективной киберзащиты.

Отмечается, что киберпреступники ежегодно совершенствуют свои техники, а количество компьютерных атак на российские компании постоянно растет. В 2020 году в Приволжском федеральном округе специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелекома» зарегистрировали 138 000 киберпреступлений, что по сравнению с 2019-м больше в два раза. 46% атак в регионе, по данным экспертов, связано с распространением вредоносного ПО (вирусов, троянов, шпионского ПО и т.п.), которые переносят фишинговые рассылки. При этом в ПФО такое письмо открывает каждый четвертый работник или же становится жертвой других инструментов социальной инженерии.

По оценке экспертов «Ростелекома», только 16% компаний способны эффективно сопротивляться хакерским атакам. Невысокий процент обусловлен такими факторами, как нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности круглосуточного мониторинга в режиме и разноплановой экспертизы в компаниях.

Директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Левин, выступая перед гостями «КиберДрайва», отметил, что киберпреступное сообщество неоднородно по уровню квалификации и сложности инструментария. Специалисты «Ростелекома» выделяют пять уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки. Поэтому для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

Далее гостям семинаров рассказали о том, какие варианты защиты может выбрать компания в зависимости от потенциальной угрозы. Например, для базового мониторинга инцидентов можно подключить сервис MSS ERA от «Ростелекома», а комплексную защиту от сложных атак реализуют эксперты Solar JSOC.

Компаниям проще приобрести сервис по подписке, нежели покупать дорогостоящие ИБ-решения в собственное владение и нанимать специалистов для их обслуживания. Эксперты «Ростелекома» предложили использовать платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Менеджер проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Русяев подчеркнул, в нынешней непростой экономической ситуации многие компании заинтересованы в снижении затрат на ИБ при сохранении высокого уровня защиты своих инфраструктур, и сервисная модель дает им такую возможность. В этом случае экономия достигает 40%, а обслуживанием занимаются сотрудники «Ростелекома».

Набор сервисов от «Ростелекома» включают технологии для защиты практически всех сегментов инфраструктуры. Так, сервис Anti-DDoS защищает от атак, направленных на онлайн-ресурсы организации. Эксперты «Ростелекома» напомнили, что примерно 30% подобных инцидентов затрагивает сегмент онлайн-торговли, а 20% – госсектор. Также DDoS часто бывает направлен на телеком, образование и финансовый сектор. При этом организация самой простой DDoS-атаки стоит от 10-15$, что делает этот инструмент крайне доступным даже для хакеров-любителей.

С помощью сервисов кибербезопасности можно также защитить каналы связи от несанкционированного перехвата информации, корпоративную почту – от вредоносного ПО, спама и фишинговых рассылок, а ИТ-периметр компании – от сетевых угроз.

Эксперты «Ростелекома» рассказали, как решить задачи управления доступом сотрудников в интернет и защиты от веб-угроз с помощью шлюза веб-безопасности. Так, Solar webProxy защищает от заражения компьютеров вредоносным ПО и, как следствие, от проникновения хакеров в сеть компании.

Помимо внешних угроз, есть также и внутренние. Во время пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» зафиксировали рост количества внутренних нарушений ИБ, половина которых была связана с утечками данных. В 60% случаев это делают недобросовестные сотрудники. Защититься от подобных угроз помогают DLP-системы. Например, Solar Dozor от «Ростелекома» позволяет эффективно блокировать передачу защищаемой информации, выявлять признаки корпоративного мошенничества, заниматься профилактикой инцидентов и контролировать рабочее время сотрудников.