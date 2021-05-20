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20.05.2021г.
Эксперты «Ростелеком» рассказали, как компаниям обеспечить информационную безопасность

Эксперты «Ростелеком» рассказали, как компаниям обеспечить информационную безопасность

Чт, 20.05.21 17:03
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19 мая в Пензе состоялся семинар в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», где эксперты «Ростелекома» рассказали гостям о новых угрозах информационной безопасности (ИБ), изменениях в техниках киберпреступников, а также дали практичные советы по созданию эффективной киберзащиты.

Отмечается, что киберпреступники ежегодно совершенствуют свои техники, а количество компьютерных атак на российские компании постоянно растет. В 2020 году в Приволжском федеральном округе специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелекома» зарегистрировали 138 000 киберпреступлений, что по сравнению с 2019-м больше в два раза. 46% атак в регионе, по данным экспертов, связано с распространением вредоносного ПО (вирусов, троянов, шпионского ПО и т.п.), которые переносят фишинговые рассылки. При этом в ПФО такое письмо открывает каждый четвертый работник или же становится жертвой других инструментов социальной инженерии.

По оценке экспертов «Ростелекома», только 16% компаний способны эффективно сопротивляться хакерским атакам. Невысокий процент обусловлен такими факторами, как нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности круглосуточного мониторинга в режиме и разноплановой экспертизы в компаниях.

Директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Левин, выступая перед гостями «КиберДрайва», отметил, что киберпреступное сообщество неоднородно по уровню квалификации и сложности инструментария. Специалисты «Ростелекома» выделяют пять уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки. Поэтому для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

Далее гостям семинаров рассказали о том, какие варианты защиты может выбрать компания в зависимости от потенциальной угрозы. Например, для базового мониторинга инцидентов можно подключить сервис MSS ERA от «Ростелекома», а комплексную защиту от сложных атак реализуют эксперты Solar JSOC.

Компаниям проще приобрести сервис по подписке, нежели покупать дорогостоящие ИБ-решения в собственное владение и нанимать специалистов для их обслуживания. Эксперты «Ростелекома» предложили использовать платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Менеджер проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Русяев подчеркнул, в нынешней непростой экономической ситуации многие компании заинтересованы в снижении затрат на ИБ при сохранении высокого уровня защиты своих инфраструктур, и сервисная модель дает им такую возможность. В этом случае экономия достигает 40%, а обслуживанием занимаются сотрудники «Ростелекома».

Набор сервисов от «Ростелекома» включают технологии для защиты практически всех сегментов инфраструктуры. Так, сервис Anti-DDoS защищает от атак, направленных на онлайн-ресурсы организации. Эксперты «Ростелекома» напомнили, что примерно 30% подобных инцидентов затрагивает сегмент онлайн-торговли, а 20% – госсектор. Также DDoS часто бывает направлен на телеком, образование и финансовый сектор. При этом организация самой простой DDoS-атаки стоит от 10-15$, что делает этот инструмент крайне доступным даже для хакеров-любителей.

С помощью сервисов кибербезопасности можно также защитить каналы связи от несанкционированного перехвата информации, корпоративную почту – от вредоносного ПО, спама и фишинговых рассылок, а ИТ-периметр компании – от сетевых угроз.

Эксперты «Ростелекома» рассказали, как решить задачи управления доступом сотрудников в интернет и защиты от веб-угроз с помощью шлюза веб-безопасности. Так, Solar webProxy защищает от заражения компьютеров вредоносным ПО и, как следствие, от проникновения хакеров в сеть компании.

Помимо внешних угроз, есть также и внутренние. Во время пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» зафиксировали рост количества внутренних нарушений ИБ, половина которых была связана с утечками данных. В 60% случаев это делают недобросовестные сотрудники. Защититься от подобных угроз помогают DLP-системы. Например, Solar Dozor от «Ростелекома» позволяет эффективно блокировать передачу защищаемой информации, выявлять признаки корпоративного мошенничества, заниматься профилактикой инцидентов и контролировать рабочее время сотрудников.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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20.05.2021 13:12
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17.05.2021 19:24
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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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03.04.2021 10:27
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