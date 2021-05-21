Глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов посетил Пензенскую область

В рамках рабочего визита состоялась его встреча с руководителем региона Олегом Мельниченко. Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества.

Основными темами деловой беседы стали взаимодействие в сфере туризма и агропромышленное развитие. Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области идет активная посевная кампания. На сегодняшний день предприятия выполнили основной объем запланированных работ.

«Посевная у нас идет неплохо. Сейчас сделали 71% от плановых показателей. Если дожди пойдут и пойдет все в рост. Прогнозируем, пока все неплохо. Это яровые культуры, озимые тоже неплохо прозимовали. Там небольшой процент погиб», - рассказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что пензенские производители демонстрируют серьезные показатели по производству мяса индейки. Также стороны затронули вопрос укрепления межрегиональных взаимоотношений в рамках развития туристической отрасли и обозначили перспективы подписания соглашения о сотрудничестве, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.