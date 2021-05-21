Пензенские полицейские поймали злоумышленницу, обманувшую пожилую женщину

Сотрудники городского управления МВД уже расследовали преступление, совершенное в отношение пожилой пензячки. Пенсионерку обманули возле одного из банкоматов. Потерпевшей - 84 года. Как снять деньги, она не знала и обратилась за помощью к женщине, которая стояла в очереди неподалеку.

«Незнакомка воспользовалась отсутствием достаточных познаний у потерпевшей и, после выдачи денежных средств, похитила сумму в размере 3,5 тысяч рублей, пояснив, что эти денежные средства принадлежат ей», - сообщил следователь отдела следственного управления УМВД России по городу Пензе Игорь Пуштаков.

Вечером потерпевшая проверила входящие сообщения в своем телефоне и увидела SMS от банка, в котором была обозначена снятая сумма. Сначала пенсионерка предположила, что 3,5 тысячи - это комиссия финансового учреждения и отправилась в офис. И уже там догадалась о том, что помогавшая женщина взяла деньги за свои услуги. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, полицейские уже задержали злоумышленницу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.