Пензенские полицейские поймали злоумышленницу, обманувшую пожилую женщину

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«Незнакомка воспользовалась отсутствием достаточных познаний у потерпевшей и, после выдачи денежных средств, похитила сумму в размере 3,5 тысяч рублей, пояснив, что эти денежные средства принадлежат ей», - сообщил следователь отдела следственного управления УМВД России по городу Пензе Игорь Пуштаков.
Вечером потерпевшая проверила входящие сообщения в своем телефоне и увидела SMS от банка, в котором была обозначена снятая сумма. Сначала пенсионерка предположила, что 3,5 тысячи - это комиссия финансового учреждения и отправилась в офис. И уже там догадалась о том, что помогавшая женщина взяла деньги за свои услуги. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, полицейские уже задержали злоумышленницу, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.