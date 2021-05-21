В Пензе вынужденно отложили акарицидную обработку Олимпийской аллеи

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Напомним, изначально планировалась закрыть эту прогулочную зону для проведения процедуры на минувшую ночь, но надвигающиеся дожди остановили специалистов. Для достижения большей эффективности от распыления препарата, осадков не должно быть в ближайшие несколько дней.
Как сообщили нам в мэрии, новый срок выполнения работ - следующая неделя. Для этого уже все готово - коммунальные службы расчистили территории в 63 гектара от зарослей и сухих веток. Дело за метеорологическим прогнозом, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.