В Пензе вынужденно отложили акарицидную обработку Олимпийской аллеи

Проведение акарицидной обработки Олимпийской аллеи в Пензе, которое было запланировано на среду, 19 мая, отложено из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, изначально планировалась закрыть эту прогулочную зону для проведения процедуры на минувшую ночь, но надвигающиеся дожди остановили специалистов. Для достижения большей эффективности от распыления препарата, осадков не должно быть в ближайшие несколько дней.

Как сообщили нам в мэрии, новый срок выполнения работ - следующая неделя. Для этого уже все готово - коммунальные службы расчистили территории в 63 гектара от зарослей и сухих веток. Дело за метеорологическим прогнозом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.