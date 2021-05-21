Администрация Пензы объявила конкурс на право получения грантов в виде субсидий

Их можно будет направить как раз на благоустройство территории, ремонт общедомового имущества или организацию общественно-полезных мероприятий.

Согласно условиям конкурса, денежная поддержка предоставляется на условиях софинансирования части расходов. Участники должны быть готовы вложить не менее 30% собственных средств. В этом году изменились требования к предоставляемой ими документации.

«Введено требование, что наши участники должны предоставить экспертизу сметной стоимости проекта. Это, в первую очередь, чтобы обезопасить наших участников от недобросовестных подрядных организаций, которые могут необоснованно завысить стоимость в ПСД. Чтобы этого не произошло, необходимо будет провести экспертизу сметной стоимости», - отметила начальник отдела администрации города Пензы Светлана Чернецова.

Изменился и размер гранта. С этого года максимальная его сумма - 750 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе могут территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные как юридические лица, а также некоммерческие организации: ТСЖ, ЖСК и ассоциации. Заявки принимаются до 15 июня включительно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.