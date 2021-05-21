print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +18
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+18 оС
8:33
21.05.2021г.
В центре Пензы развернулась война между предпринимателями и свалкой мусора

В центре Пензы развернулась война между предпринимателями и свалкой мусора

Пт, 21.05.21 07:44
Просмотров: 201
Свалка в самом центре. Представить себе такое сложно, однако, она уже стала реальностью в одном из дворов на улице Кирова. Ее возникновение тем более удивляет, если учитывать, что совсем рядом находятся отели, кафе и рестораны. Сражаться за чистоту этого места пытаются местные предприниматели.

Принято говорить, что центр города - это его лицо. Однако стоит заглянуть чуть подальше главных улиц и можно увидеть совсем неприглядную картину. Так в одном из дворов на Кирова образовалась настоящая свалка. Там под палящим солнцем лежат десятки мешков с мусором. Тех, кто работает в близлежащих зданиях, такое соседство точно не может радовать. Исправить ситуацию пытается предприниматель Алина Есебуа, ресторан которой буквально в двух десятках метров. Однако ее борьба с МУП «Зеленое хозяйство» затянулась. Одной из причин сложившейся ситуации, по словам коммунальщиков, является отсутствие техники.

«Мы сидим и видим, что едет большая машина, все это выгружается на площадку. Нам хотелось бы, чтобы это вывозилось быстренько, но может лежать несколько дней. Сейчас эта куча просто увеличилась в разы. Люди, которые к нам сюда приезжают, они паркуют машины, видят вот эту вот кучу и задают нам вопросы. Техника же появилась, чтобы привезти это сюда, почему же на этой технике не увезти сразу куда-то на утилизацию?» - пояснила предприниматель Алина Есебуа.

О сложившейся ситуации Алина Есебуа сообщила в городскую администрацию. Если это не поможет, то следующим этапом станет борьба в правовом поле. Тем более, по словам юристов, эта свалка несет прямую угрозу бизнесу.

«В данном случае еще стоит вопрос касательно того, что на данной территории въезд и выезд один и одна инфраструктура с другими объектами. При открытии кафе летнего, конечно же, люди находиться рядом со свалкой не будут», - отметил юрист Рина Мухамматнуров.

Шансы на то, что свалка на улице Кирова скоро пропадет, действительно велики. Как отмечают специалисты, способ решения мусорной проблемы в рамках закона существует.

«Какой возможный исход событий. Это штраф в соответствии с КоАП. Это юридическое лицо и штраф будет высоким. Если собственник надлежащим образом не исполнил решение о правонарушении, суд может обязать собственника выполнить данное поручение в рамках гражданского правового кодекса РФ», - пояснил юрист Ринат Мухамматнуров.

Для того, чтобы как можно быстрее решить проблему с мусором, нужно, чтобы прокуратура дала ситуации правовую оценку, говорят юристы. После этого дело может быть направлено в суд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Олег Мельниченко празднует 48-летие
07:58
Администрация Пензы объявила конкурс на право получения грантов в виде субсидий
06:42
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс