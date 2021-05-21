В центре Пензы развернулась война между предпринимателями и свалкой мусора

Свалка в самом центре. Представить себе такое сложно, однако, она уже стала реальностью в одном из дворов на улице Кирова. Ее возникновение тем более удивляет, если учитывать, что совсем рядом находятся отели, кафе и рестораны. Сражаться за чистоту этого места пытаются местные предприниматели.

Принято говорить, что центр города - это его лицо. Однако стоит заглянуть чуть подальше главных улиц и можно увидеть совсем неприглядную картину. Так в одном из дворов на Кирова образовалась настоящая свалка. Там под палящим солнцем лежат десятки мешков с мусором. Тех, кто работает в близлежащих зданиях, такое соседство точно не может радовать. Исправить ситуацию пытается предприниматель Алина Есебуа, ресторан которой буквально в двух десятках метров. Однако ее борьба с МУП «Зеленое хозяйство» затянулась. Одной из причин сложившейся ситуации, по словам коммунальщиков, является отсутствие техники.

«Мы сидим и видим, что едет большая машина, все это выгружается на площадку. Нам хотелось бы, чтобы это вывозилось быстренько, но может лежать несколько дней. Сейчас эта куча просто увеличилась в разы. Люди, которые к нам сюда приезжают, они паркуют машины, видят вот эту вот кучу и задают нам вопросы. Техника же появилась, чтобы привезти это сюда, почему же на этой технике не увезти сразу куда-то на утилизацию?» - пояснила предприниматель Алина Есебуа.

О сложившейся ситуации Алина Есебуа сообщила в городскую администрацию. Если это не поможет, то следующим этапом станет борьба в правовом поле. Тем более, по словам юристов, эта свалка несет прямую угрозу бизнесу.

«В данном случае еще стоит вопрос касательно того, что на данной территории въезд и выезд один и одна инфраструктура с другими объектами. При открытии кафе летнего, конечно же, люди находиться рядом со свалкой не будут», - отметил юрист Рина Мухамматнуров.

Шансы на то, что свалка на улице Кирова скоро пропадет, действительно велики. Как отмечают специалисты, способ решения мусорной проблемы в рамках закона существует.

«Какой возможный исход событий. Это штраф в соответствии с КоАП. Это юридическое лицо и штраф будет высоким. Если собственник надлежащим образом не исполнил решение о правонарушении, суд может обязать собственника выполнить данное поручение в рамках гражданского правового кодекса РФ», - пояснил юрист Ринат Мухамматнуров.

Для того, чтобы как можно быстрее решить проблему с мусором, нужно, чтобы прокуратура дала ситуации правовую оценку, говорят юристы. После этого дело может быть направлено в суд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.