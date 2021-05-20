Главный уролог Минздрава дал советы переболевшим Covid-19 по зачатию ребенка

Завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь озвучил мнение, что мужчине, переболевшему коронавирусом, не стоит планировать зачатие ребенка в течение трех месяцев после выздоровления.

В отличие от перенесенной болезни, вакцинация никак не скажется на репродуктивной функции мужчины, считает уролог. Поэтому задумываться о деторождении можно сразу после ее прохождения, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил предложение о том, чтобы включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.