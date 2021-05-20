Мельниченко сообщил о планах по капремонту дороги возле села Песчанка

Олег Мельниченко 20 мая провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Русмолко» Суманта Кумар Де. Стороны обсудили итоги деятельности компании за предыдущий период и планы по реализации инвестиционных агропромышленных проектов на территории Пензенской области.

Олег Владимирович отметил, что в настоящее время при содействии правительства Пензенской области ведется расширение молочно-товарного комплекса в Сердобском районе мощностью до 7200 дойных коров. После завершения проекта новый комплекс будет выпускать 250 тонн молока ежедневно. В пресс-центре регионального правительства отметили, что совокупный объем производства компании достигнет 550 тонн молока в сутки.

«Сегодня мы рассмотрим вопросы, важные как для развития компании, так и для отрасли агропрома Пензенской области, а также для сельских территорий. Это строительство подъездов с автодороги регионального значения к молочно-товарному комплексу в Сердобском районе и капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Песчанка». Мы заинтересованы в том, чтобы «Русмолко» в Пензенской области продолжала развивать молочное животноводство и растениеводство. Поэтому будем содействовать решению инфраструктурных задач», - сказал Олег Мельниченко.

Суманта Кумар Де поблагодарил Олега Мельниченко за встречу и отметил, что готов сотрудничать. Он уточнил, в Пензенской области созданы благоприятные, комфортные условия для развития производства. Также дал положительную оценку подготовке специалистов для предприятий агрохолдинга, где на 99,9 % работают местные жители региона.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития агробизнеса, возможности предоставления государственной поддержки и участков земли для реализации новых инвестиционных проектов компании.