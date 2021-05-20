В России приступили к испытаниям препарата от рака предстательной железы

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В России начались первые клинические испытания препарата от метастатического рака предстательной железы.
По словам главы Мнздрава РФ Михаила Мурашко, онкологи ввели препарат пациентам и получили хороший эффект, пишет РИА Новости.
«Ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший, позитивный эффект», - сказал он на Московском онкологическом форуме.
По словам Мурашко, при успешных испытаниях Россия получит новые возможности лечения метастатических образований рака предстательной железы.