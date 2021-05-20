УФАС выявило нарушения при формировании регоператором тарифа на вывоз мусора

Пензенское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление благоустройства и очистки» по признакам злоупотребления доминирующим положением при формировании тарифа.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, «Управление благоустройства и очистки» в Пензенской области является регоператором «Северной зоны». Согласно закону, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не облагаются НДС (налогом на добавленную стоимость). Тем не менее, организация с 1 января 2020 года «применяет для расчетов с потребителями тариф, включающий налоговую ставку НДС в размере 20%».

«Указанные действия приводят (могут привести) к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - считают в УФАС.