В Пензе подсобный рабочий получил перелом, угодив ногой в станок

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В Пензе возбудили уголовное дело по факту получения работником травмы на производстве бетонных изделий.
По информации СКР, днем 6 мая 44-летний мужчина выполнял обязанности подсобного рабочего, проводя уборку возле не отключенного станка. Тот активировался и придавил ногу мужчины одним из механизмов. В результате сотрудник получил перелом. Также отмечается, что его допустили к работе без прохождения инструктажа по охране труда.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.