Путин подписал указ о присвоении Пензе звания «Города трудовой доблести»

Вечером 20 мая на сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В него вошли 12 городов, в том числе Пенза.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Барнаулу, г. Каменску-Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску-на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, г. Рыбинску, г. Северодвинску, г. Тюмени, г. Чебоксары», - сообщается в документе.

Полный текст указа доступен ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее на заседании российского оргкомитета «Победа» президенту России Владимиру Путину представили список городов, которым предлагалось присвоить почетное звание «Города трудовой доблести». Свои предложения озвучили секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и президент Российской академии наук Александр Сергеев.