Олег Мельниченко празднует 48-летие

Сегодня Олег Владимирович принимает поздравления от близких, коллег, общественников и журналистов. Медиахолдинг «Экспресс», в том числе информагентство «Пенза-Пресс», присоединяется к ним и желает успехов работе, счастья, крепкого здоровья и достижения поставленных целей.

Олег Мельниченко с 1991 года по 1992-й был курсантом Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР (Санкт-Петербург). В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского, в 2009 году — Пензенский государственный университет. Параллельно с 1997 по 2001 годы работал стажером-преподавателем, а затем ассистентом и старшим преподавателем на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии ПГПИ имени В.Г. Белинского.

Также с мая 2001 года по август 2004 года являлся заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы. С сентября 2004 года по январь 2006 года работал специалистом-экспертом департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе в Хабаровске.

После вернулся в Пензу, где с 2006 года по 2007 годы трудился в должности начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.

С января по апрель 2007 года Олег Владимирович в Нижнем Новгороде был советником департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В Пензенской области с апреля 2007 года по январь 2008 года Олег Мельниченко занимал пост министра образования региона. А затем, с января по июнь 2008-го - вице-губернатора области. С июня 2008 года по апрель 2009-го был заместителем председателя правительства Пензенской области.

После, с апреля 2009 года по сентябрь 2013 года работал помощником полномочного представителя президента РФ в ПФО. А после – его заместителем «с сентября 2013 года по сентябрь 2017 года). С 5 июля 2017 года являлся депутатом Законодательного собрания шестого созыва. 10 сентября этого же года Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу. А 26 сентября избран на пост члена Совета Федерации.

10 октября Олег Владимирович вошел в состав комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 25 октября избран его председателем. 23 декабря избран членом Генерального совета «Единой России», введен в состав президиума Генсовета. 25 декабря стал председателем Всероссийского совета местного самоуправления.

13 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина лег Владимирович был включен в состав совета по развитию местного самоуправления, а также в президиум данного совета.

В настоящее время Олег Владимирович является временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Олег Мельниченко является почетным работником высшего профессионального образования РФ. Кандидат исторических наук, доцент. Действительный государственный советник РФ второго класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», благодарностью президента РФ.