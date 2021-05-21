В оперштабе назвали число погибших и вылечившихся от ковида пензенцев

Оперштаб сообщил актуальную информация о количестве выздоровевших и погибших от коронавируса в Пензенской области на 21 мая.

Так, за прошедшие сутки от ковида умерли пять женщин в возрасте от 65 до 87 лет и мужчина 30 лет. Они страдали от тяжелых хронических заболеваний, но причиной летального исхода стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также из больниц региона выписались 72 человека. Таким образом, число пензенцев, переболевших ковидом за все время пандемии, достигло 43903.

Чтобы не заболеть, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.