В России в четыре раза чаще стали заказывать еду на дом

Интернет-продажи еды в России выросли в четыре раза. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

увеличение числа онлайн-заказов зафиксировали и крупнейшие сервисы, и малые предприятия. Несмотря на постепенное снятие ограничений, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти.

По данным исследования, большинство крупнейших игроков в сфере заказов еды доставляют продукцию собственного производства. Некоторые сервисы берут комиссию с продавцов: в «Яндекс.Еде» и Delivery Club - 20–35%, в igooods — 3–21,5%.

По прогнозам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, по итогам 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, то есть до 250 млрд рублей.