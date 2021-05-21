Мельниченко поблагодарил пензенцев за поддержку инициативы о присвоении городу почетного звания

«Наш президент Владимир Владимирович Путин поддержал предложение «Единой России», и теперь Пенза будет носить заслуженный почетный статус. Тысячи наших земляков отдали голоса за эту инициативу. Это наша общая победа! Спасибо», - обратился к пензенцам он.

Напомним, 20 мая на сайте Кремля опубликовали указ президента «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В него вошли 12 городов, в том числе Пенза.

Отметим, что во время электронного сбора подписей свой голос за наш город отдали около 60 000 жителей.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник весны и труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.