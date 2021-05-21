В Пензе запускают проект «Лето в городе»

В Пензе 21 мая стартует масштабный творческий проект «Лето в городе» (0+). Об особенностях его проведения рассказали в управлении культуры города.

«На улице установилась теплая, летняя погода. Множество горожан проводит время на свежем воздухе. Мы с коллегами решили, что откладывать старт летней кампании не стоит. В этом году презентуем новый творческий проект «Лето в городе». Это выдержка из лучших культурных практик, направленная на создание комфортной среды для отдыха пензенцев и гостей города», - рассказала начальник управления Вера Фейгина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект включает в себя несколько тематических направлений: кавер-фестиваль на Фонтанной площади, фестиваль «Музыка улицам города», просветительские проекты «Литературный привал» и «Читающий дворик», день двора, театр импровизации, Dance plein air. Для всех площадок предложена концепция «эффективной коллаборации».

«Не просто хороший концерт, а разнонаправленное интерактивное шоу. Когда в рамках одной локации несколько направлений деятельности связаны одной тематикой. Выступление профессионального коллектива, работа аниматоров, графическое и интерактивное оформление превращается в одну картину, вовлекая зрителей в процесс», – пояснила Вера Фейгина.

21 мая в 19 часов пройдет очередной концерт в рамках большого кавер-фестиваля на Фонтанной площади. На следующий день, 22 мая, в детском парке в 12:00 состоится традиционный «Парад колясок».

Список мероприятий на первую неделю можно посмотреть ЗДЕСЬ.