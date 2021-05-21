В Пензенской области ожидается «опасное солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения, в том числе в Пензенской области.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра, высокий уровень ультрафиолетового излучения ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и нескольких других регионах России в ближайшие дни. Очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая - 23 и 24 мая.

«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа - то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», - цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вильфанда, в регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти - среднему, от шести до семи - высокому, от восьми до десяти - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.