Названа стоимость минимального набора продуктов питания в Пензе

В Пензастате посчитали стоимость условного* (минимального) набора продуктов питания в городе за апрель 2021 года.

Специалисты включили 33 позиции продовольственных товаров. В расчете на 1 человека ежемесячная стоимость условного набора продуктов составила 4076,27 руб., что на 1,9% выше предыдущего месяца и на 10,1% больше декабря 2020 года.

В апреле текущего года стоимость продуктового набора в Пензе сложилась на 0,9% ниже, чем в среднем по области. Так, в городе отмечена меньшая стоимость по 14 позициям условного набора, в том числе: хлеб из ржаной муки и смеси из ржаной и пшеничной (средняя цена за кг была на 5,8% ниже, чем по области), рыба мороженная неразделанная (на 3,5%), говядина, кроме бескостного мяса (на 3,3%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,1% ниже).

* применяемые при расчете стоимости набора веса (количества) товаров являются условными и не отражают потребления продуктов населением.