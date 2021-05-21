Владимир Мутовкин: «Присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести» - знаковое событие»

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Глава города Владимир Мутовкин рассказал о своем отношении к этому решению.
Владимир Борисович отметил, что была проведена большая работа с населением во время голосования.
«Очень отрадно, что наше население поддержало эту идею. Нам удалось добиться того, чтобы Пензе было присвоено звание «Города трудовой доблести». Мы оказались по голосованию первые в Российской Федерации. Это очень здорово и приятно, что наше население так относится к своей истории, к заслугам наших ветеранов, которые во время войны сделали очень много, в том числе и в тылу для нашей победы. Это дань глубочайшего уважения и памяти. Я считаю, что присвоение звания - знаковое событие для нашего города и области в целом.
Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в голосовании и поддержал эту идею, всем жителям области! Вместе мы эту задачу решили, добились того, чтобы городу было присвоено такое звание. Наши ветераны достойны этого», - сказал Владимир Мутовкин.