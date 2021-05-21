Нелестное высказывание о рыбаке стоило пензенцу жизни

В ноябре прошлого года мужчины выпивали на берегу реки Суры недалеко от гаражного кооператива на ул. Литвинова Поляна. По словам подсудимого, товарищ назвал его плохим рыбаком, из-за чего собутыльники поругались. Обиженный горожанин достал нож и зарезал знакомого. После убийства злоумышленник снял с потерпевшего утепленные резиновые сапоги и скрылся. 10 декабря тело несчастного нашли в реке.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пензенца осудили на 9 лет. Ему также присудили выплатить отцу погибшего мужчины полмиллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.