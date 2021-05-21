В Лунинском районе загорелся лес

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В Лунинском районе Пензенской области на территории Большевьясского лесничества случился пожар.
По данным пресс-службы регионального минлесхоза, в прошлые сутки огонь охватил 0,26 га леса. Пламя ликвидировали.
Всего по состоянию на 21 мая было потушено 28 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 109,11 га.
Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефонам 8-800-100-94-00 и 8(8412)-628-450.