В минспорте прокомментировали задолженность перед игроками «Дизеля»

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими проблемами у спонсора клуба. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время. Отметим, что в настоящее время идет процесс комплектования тренерского штаба. На следующей неделе врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский встретится с болельщиками и расскажет о текущей ситуации и перспективах развития клуба», - объяснил представитель ведомства, отвечая на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте Олега Мельниченко.

Напомним, тренерский штаб во главе с Алексеем Ваулиным прекратил работу в «Дизеле». Также в Сети появилась информация о финансовых проблемах в клубе, из-за чего болельщики забили тревогу.