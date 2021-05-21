Александр Калашников: «Пенза достойна носить звание «Города трудовой доблести»

Александр Серафимович подчеркнул, что Пенза достойна носить такое высокое звание.

«Потому что на наших заводах «Пензмаш» и «ЗИФ», на которых трудилось население нашего города, производилась военная продукция, реактивные установки «Катюша», другие промышленные изделия, одежда, снаряды, взрыватели. Ветеранам будет приятно знать, что их труд помнят, чтят и уважают, ведь именно благодаря им городу присвоили это звание.

В области - около 250 Героев Советского Союза. А просто так же людям не давали такое высокое звание. И сколько еще пензенцев трудилось на полях, у станков на заводах, готовили урожай на фронт. Так что Пенза достойна носить звание «Город трудовой доблести», - отметил Александр Калашников.