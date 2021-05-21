В Пензе мастера по диагностике ломали окна перед ремонтом

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Он рассказал, что к нему пришли домой неизвестные, которые представились работниками организации по бесплатной диагностике пластиковых окон и дверей. Мужчина впустил их, после чего они приступили к осмотру петель и фурнитуры с последующим ремонтом. После они выставили пенсионеру счет на 15 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники специально создавали видимые повреждения конструкций, после чего показывали неисправность хозяину квартиры и на его глазах устраняли ее.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастны шестеро мужчин, являющиеся работниками одной компании. Все подозреваемые дали признательные показания», - добавили в УМВД.
Им может грозить до 10 лет тюрьмы.