В Пензе мастера по диагностике ломали окна перед ремонтом

76-летний житель Пензы обратился в полицию после того, как ему отремонтировали окна.

Он рассказал, что к нему пришли домой неизвестные, которые представились работниками организации по бесплатной диагностике пластиковых окон и дверей. Мужчина впустил их, после чего они приступили к осмотру петель и фурнитуры с последующим ремонтом. После они выставили пенсионеру счет на 15 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники специально создавали видимые повреждения конструкций, после чего показывали неисправность хозяину квартиры и на его глазах устраняли ее.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастны шестеро мужчин, являющиеся работниками одной компании. Все подозреваемые дали признательные показания», - добавили в УМВД.

Им может грозить до 10 лет тюрьмы.