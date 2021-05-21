Зачем нужно сдавать анализ крови на глюкозу и в каких случаях это следует сделать немедленно

Врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в своей группе соцсети «ВКонтакте» рассказали о важности биохимического анализа крови на глюкозу.

Они отмечают, что его нужно делать регулярно. Такой анализ покажет и предупредит такие состояния, как преддиабет или диабет. Для здорового человека обследование глюкозы достаточно проводить один раз в год. При отягощенной наследственности, беременности или в случае регистрации повышения уровня глюкозы в прошлом требуется более детальное обследование и консультация врача-эндокринолога.

Анализ сдается утром натощак, последний прием пищи должен быть за 8 часов до сдачи анализа. Также перед этим не следует чистить зубы или использовать жевательные резинки, а за сутки до обследования важно исключить алкоголь и согласовать с лечащим доктором прием плановых лекарств.

По норме забор крови из вены составляет 3,3-6,4 ммоль/л, забор крови из пальца – 3,3-5,6 ммоль/л. Результаты анализа должен расшифровывать только врач, потому что изменения могут быть связаны и с другими причинами, например, почечной или печеночной недостаточностью.

Существуют симптомы, которые являются основанием для немедленного обследования уровня глюкозы крови:

- жажда или сухость во рту;

- зуд кожных покровов;

- учащение позывов к мочеиспусканию;

- слабость, снижение зрения;

- изменение аппетита (чаще повышение);

- запах ацетона изо рта;

- онемение конечностей.