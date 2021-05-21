Пензенцы выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

21 мая Пензенский регион посетили члены комитета Совета Федерации по социальной политике под руководством председателя Инны Святенко. Они поздравили область с присвоением звания «Город трудовой доблести».

Гости приняли участие в круглом столе на тему «Роль негосударственных организаций в оказании социальных услуг населению». На открытии площадки они поздравили Олега Мельниченко с присвоением Пензе звания «Город трудовой доблести».

Олег Владимирович отметил, что Пенза заслужила это почетное звание.

«Вклад города, который был внесен в алтарь Победы, неоценим. Пенза как никакой другой город заслуживает этого почетного звания. Хочется поблагодарить жителей, которые проголосовали за присвоение звания. Мы были первыми по результатами голосования. Теперь будем ставить стелу, как это и полагается в таких случаях. Думаю, горожане сами выберут, где она должна стоять», - отметил Олег Владимирович.

Напомним, президент Владимир Путин 20 мая подписал распоряжение о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести».