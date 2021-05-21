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21.05.2021г.
В Пензе стартовал круглый стол с участием Совета Федерации по роли НКО в оказании соцуслуг

В Пензе стартовал круглый стол с участием Совета Федерации по роли НКО в оказании соцуслуг

Пт, 21.05.21 11:49
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В Пензе днем 21 мая принимают делегацию Совета Федерации (СФ) во главе с председателем комитета СовФеда по социальной политике Инной Святенко. Эксперты намерены изучить опыт Пензенской области по оказанию социальных услуг с помощью некоммерческих организаций (НКО) и принять участие в круглом столе по этой теме.

Во время круглого стола с помощью видеосвязи к диалогу присоединились члены комитета СФ, федеральные эксперты, представители НКО из регионов страны.

Приветствуя гостей, Олег Мельниченко сказал, что для региона большая честь стать площадкой для проведения такого мероприятия. Он отметил, что региону есть чем поделиться в части взаимодействия с НКО по оказанию социальных услуг - здесь реализованы уникальные проекты поддержки людей с инвалидностью, такие как «Квартал Луи», «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега». Олег Мельниченко добавил, что также имеется региональное законодательство для данного вида деятельности.

«Мы готовы поделится опытом», - резюмировала он.

Также Олег Мельниченко подчеркнул, что предоставляемые услуги должны быть качественными, а имеющиеся сервисы - удобными. Он пожелал плодотворной работы комитету.

«Я приветствую Москву из Пензы, и рада, что у нас есть возможность работать вместе с уникальным регионом. Хочу приветствовать всех и отметить, что повышение качества жизни населения является ключевым направлениям социальной политики в нашей стране. Увеличение качества и объема социальных услуг стало возможным благодарю подключению к работе НКО», - отметила Инна Святенко.

Она обозначила важность снятия бюрократических барьеров для доступа НКО к получению бюджетных средств для работы и увеличению объемов проведенной ими работы. Для этого важно совершенствование законодательной базы.

Докладчики обозначили ряд проблем, которые есть в работе НКО. По итогам намерены сформулировать ряд предложений для улучшения работы сферы.

Отмечается, что в настоящее время в системе социального обслуживания Пензенской области – 86 % поставщиков социальных услуг представляют собой организации социального обслуживания, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (49) области и 14 % – негосударственных организации (8). НКО оказывают социальные услуги пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам, тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в заботе и поддержке.

Второй круглый стол будет посвящен теме: «Инклюзивный туризм в России: опыт и перспективы развития».

Источник фотографии: Фото предоставлены пресс-центром правительства Пензенской области
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20.05.2021 13:12
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17.05.2021 19:24
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16.05.2021 01:50
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14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
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23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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