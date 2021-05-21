Еще 76 пензенцев за сутки заболели коронавирусом

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Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 46 544 случая заражения коронавирусом, из них новых – 76. При этом уже 43 903 пациента вылечились, 754 скончались.
Всего по России выявлено 4 983 845 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 937 заболевших.
Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.