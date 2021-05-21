Еще 76 пензенцев за сутки заболели коронавирусом

На официальном портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе зараженных пензенцев на 21 мая.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 46 544 случая заражения коронавирусом, из них новых – 76. При этом уже 43 903 пациента вылечились, 754 скончались.

Всего по России выявлено 4 983 845 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 937 заболевших.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.