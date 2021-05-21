Кузнечанка объяснила убийство сожителя душевным волнением

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32-летняя жительница города Кузнецка Пензенской области получила шесть лет тюрьмы за убийство сожителя.
13 мая прошлого года пара поссорилась. Женщина ударила 65-летнего возлюбленного ножом в грудь, из-за чего он погиб. Правоохранителям она пояснила, что после того, как мужчина выпил, он начал предъявлять претензии в изменах. Она попросила его уйти, однако мужчина стал ее избивать, унижать и оскорблять, из-за чего и получил удар ножом. Горожанка добавила, что после падения потерпевшего на пол она пыталась остановить кровотечение, вызвала скорую помощь и полицию.
После оглашения приговора женщина не согласилась с ним и подала апелляцию.
«Она просила о переквалификации ее действий на убийство в состоянии аффекта – сильного душевного волнения, возникшего на почве ее избиения сожителем, а также оскорблений и унижений в ее адрес», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Однако жалоба женщины осталась без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.