Кузнечанка объяснила убийство сожителя душевным волнением

13 мая прошлого года пара поссорилась. Женщина ударила 65-летнего возлюбленного ножом в грудь, из-за чего он погиб. Правоохранителям она пояснила, что после того, как мужчина выпил, он начал предъявлять претензии в изменах. Она попросила его уйти, однако мужчина стал ее избивать, унижать и оскорблять, из-за чего и получил удар ножом. Горожанка добавила, что после падения потерпевшего на пол она пыталась остановить кровотечение, вызвала скорую помощь и полицию.

После оглашения приговора женщина не согласилась с ним и подала апелляцию.

«Она просила о переквалификации ее действий на убийство в состоянии аффекта – сильного душевного волнения, возникшего на почве ее избиения сожителем, а также оскорблений и унижений в ее адрес», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако жалоба женщины осталась без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.