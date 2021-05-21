Жителей Пензенской области предупреждают о грозе в субботу

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области разместили информацию о ухудшении погоды 22 мая.

В некоторых населенных пунктах в субботу ожидается гроза и усиление ветра до 15-18 метров в секунду при порывах.

Сотрудники МЧС рекомендуют при усилении ветра оставаться дома. Если же стихия застала вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.